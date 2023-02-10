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Gökhan Zan: Benim 8 cenazem var, neyle defnedeceğim

Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen 10 ilden biri olan Hatay'da eski milli futbolcu Gökhan Zan, "Benim 8 tane cenazem var. Neyle defnedeceğim" diyerek AFAD'ın geç müdahelesine tepki gösterdi.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 11:55
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Gökhan Zan'dan tepki. ''Benim 8 cenazem var, neyle defnedeceğim''

Gökhan Zan: Benim 8 cenazem var, neyle defnedeceğim
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Eski milli futbolcu ve Hatayspor Yardımcı Antrenörü Gökhan Zan, depremin vurduğu Hatay'da AFAD'ın geç müdahale etmesine ve hala malzeme eksikliği yaşanmasına isyan etti.

Cüneyt Özdemir'in yayınına katılan Zan, "Sen AFAD'sın, senin bize ulaştırman lazım. Ben şu anda depremzedeyim. Eğer hala burada çadırı olmayan binlerce insan varsa, bunu kimse dile getiremiyorsa, bu insanlar soğuktan mı ölsün?" ifadelerinde bulunarak tepkisini gösterdi.

Zan dört gündür deprem bölgesinde olduğunu hatırlatarak "Kaç gündür ben buradayım. Ben onların sesi olmaya çalışıyorum. Başka bir şey değil. Belki Sayın Cumhurbaşkanımıza, belki devlet büyüklerimize, gerçekleri tüm şeffaflığıyla söylemiyorlardır" dedi.

"BENİM 8 CENAZEM VAR, NEYLE DEFNEDECEĞİM"
 Zan, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Sabaha kadar kepçe gelmedi. Yok, kendi imkanlarımızla yapmaya çalışıyoruz. Ben gönüllüyüm, madem öyle AFAD beni alsın. Ben buralıyım. Benden daha iyi kim bilebilir burayı?

Beni iki gündür Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı beni aradı, Çağatay Bey. Çok güzel, çok teşekkür ederim, onur duydum. Benim 8 tane cenazem var. Neyle defnedeceğim? Benim kepçeye ihtiyacım var. Geceye kadar kepçe gelsin diye bekledim.

Daha fazla koordine olmamız lazım. Bu yavaş ilerliyor. TIR geliyor, oraya boşaltıyor veya özür dilerim, insan değillermiş gibi üstlerine atıyor. Bu şekilde mi motive edilecek insanlar?"

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