2 gündür onlarca vinç ve kepçe Antakya’nın kapısında bekliyor. Gökhan Zan’ın isyan çığlığı. AFAD izin vermiyor

Eski milli futbolcu Gökhan Zan, Hatay Antakya’dan FoxTV canlı yayınına bağlandı. Kendisi de Antakya’lı olan Gökhan Zan, 2 gündür şehrin girişinde onlarca vinç ve kepçenin bekletildiğini ve şehre alınmadıklarını söyledi.

Canlı yayında isyan eden Zan, yetkililere seslenerek bu vinç, kepçe ve ekipmanların bir an önce kurtarma çalışmalarından kullanılmak üzere şehre alınması çağrısı yaptı.

İŞ MAKİNALARI KENARDA BEKLİYOR

AFAD en son yaptığı açıklamada depremden etkilenen 10 şehire vinç, dozer, kamyon gibi 5,434 araç sevk edildiğini söyledi. 65 ülkeden Türkiye’ye yardım için ekipler geldi. AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre uluslararası ekiplerle beraber alanda görev yapan personel sayısı 96 bin.

Ancak Hatay’da arama kurtarma çalışmaları çok seyrek.

Bölgeye bir şekilde ulaştırılan iş makinaları kenarda duruyor ve kurtarma çalışmalarının başlaması için AFAD koordinasyonu bekleniyor. Bölgeye ulaşan ekip sayısı çok az.

İnsanlar enkaz altından sesleniyor, kenarda iş makinaları bekliyor, dışarda insanlar bekliyor, ve seslenenlerin sesleri bir süre sonra susuyor.

HATAY: İLETİŞİM YOK

Hatay’ın sesini duyuramamasındaki en büyük etken de iletişim kanallarındaki kopma oldu.

Telefon ve internet şehir genelinde çalışmıyor. Sevk edilen mobil baz istasyonları gereken talebi karşılamakta yetersiz.

İletişim kurmak çok güç.

Hatay’da yıkımın boyutları neden bu kadar büyük oldu sorusuna belki bilim insanları bir cevap verebilecek. Ancak ben bu yazıyı Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın henüz birkaç hafta önce yine başka bir televizyon yayınında sarf ettiği sözler ile bitirmek istiyorum.

Savaş, Hatay yıkıcı bir depremin tekrarına hazırlıklı mı sorusuna şu cevabı veriyor:

“Değil! Hazırlıklı olması için genel hükümetle belediyelerin işbirliği yapması lazım. 37 dönümlük bir arazi, orayla ilgili bir kentsel dönüşüm istedim, her şeyi yaptık, 5 buçuk yıldır bize bakanlık cevap bile vermiyor. Maalesef hükümet bizleri yok sayıyor, görmezden geliyor!”