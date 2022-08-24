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Gökova Körfezi'ndeki Karaca Adası'nın fiyatı arttı. SİT alanı olduğunu ama duymasınlar çünkü bu alanlara ilgi çok oluyor

Gökova Körfezi'ndeki Karaca Adası'nın fiyatı her geçen gün artıyor. 2015'te 78 Milyon liraya satışa çıkarılan adanın geçen yılki fiyatı 360 Milyon liraydı. Şimdi ise adanın satış fiyatı 440 Milyon liraya çıkarıldı. En büyük tehlike ise adanın SİT alanı olması. Çünkü SİT alanlarına ilgi çok oluyor.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 15:07
Son Güncelleme: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 15:08
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Gökova Körfezi'ndeki Karaca adasının fiyatı durduğu yerde artıyor. 2015 78 Milyon, 2021'de 378 Milyon şimdi ise 440 Milyon lira

Gökova Körfezi'ndeki Karaca Adası'nın fiyatı arttı. SİT alanı olduğunu ama duymasınlar çünkü bu alanlara ilgi çok oluyor
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Dünyaca ünlü Gökova Körfezi'ndeki Karaca Adası, ABD'de yaşayan Türk iş insanı tarafından 7 yıldızlı otel yapılmak amacıyla 1980 yılında satın alındı. Cumhurbaşkanlığı konutu karşısında bulunan 316 bin metrekarelik ada,

1983 yılında birinci derece SİT alanı ilan edildi. İş insanı, 41 yıl boyunca adanın vergilerini ödedi ancak SİT alanı olması nedeniyle otel inşaatına başlayamadı. Yatırımdan vazgeçen iş insanı, adayı 2015'te 78 milyon liradan internette satışa çıkardı. Karaca Adası'nın geçen nisan ayında güncel satış fiyatı 360 milyon liraya, bu ay ise 440 miyon liraya yükseltildi.

Mülk sahibi adına adanın satışını takip eden İstanbul merkezli emlak şirketinin yönetici ortağı Uğur Özcan, "Sahibi yatırım yapmaktan vazgeçtiği için satışa çıkardı. Adada 3 müstakil ev bulunuyor. Ancak metruk durumda. İmar affı kapsamında yapı kayıt belgeleri alındı. Restore edilerek kullanılabilir. Adaya günübirlik turizm tesisi ve küçük bir marina da yapılabilir. Bunlara izin var. ABD'de yaşayan adanın sahibi dolar üzerinden adayı satmak istediği için fiyatı sürekli döviz kuruna bağlı olarak değişiyor. İlanda Türk lirası olarak yayımladığımız için fiyat arttı" dedi.

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