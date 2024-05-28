Göksel Gümüşdağ alnından öperek gönderdi

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Göksel Gümüşdağ alnından öperek gönderdi

Başakşehir, takımın uzun yıllar kaptanlığını yapan Mahmut Tekdemir'in ayrılığını duyururken veda töreninde duygusal anlar yaşandı.

A Milli Takım formasını da giyen deneyimli ön libero, kulüple 500'den fazla maçta yer aldı.

Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, Tekdemir'e veda etti.

Süper Lig'de sezon sonu yaklaşırken, RAMS Başakşehir'den önemli bir ayrılık haberi geldi. 36 yaşındaki deneyimli oyuncu Mahmut Tekdemir, takımdan ayrıldı.

RAMS Başakşehir'in sosyal medya hesabından yapılan "TEŞEKKÜRLER KAPTAN" başlıklı açıklamada, "2004-2005 sezonundan bu yana kulübümüzün bir parçası olan ve 500'den fazla maçta bizimle olan Mahmut Tekdemir'in sözleşmesi sona erdi.

Hem saha içinde hem de dışında örnek bir profesyonellik sergileyen, kulübümüz ve Türk futbolu için değerli bir figür olan Tekdemir, istikrarıyla adını Türk futbolunun en önemli oyuncuları arasına yazdırdı.

2019-2020 sezonundaki şampiyonluğumuzda kaptan olarak attığı golle tarihimizdeki yerini sağlamlaştırdı. Kulübümüzle birlikte büyüyen efsanemiz Mahmut Tekdemir'e emekleri için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Gümüşdağ, Başakşehir'e olan hizmetleri nedeniyle Tekdemir'e bir plaket sundu ve veda anında duygusal bir jestle onu alnından öptü.

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