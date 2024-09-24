Gökten inip sörf yaptı sosyal medyayı salladı

Profesyonel paraşütçü ve eski Hava Kuvvetleri pilotu Sebastián Álvarez, adrenalin dolu yeni bir gösteriyle bir kez daha izleyenleri büyüledi. Sörf ve paraşüt tutkusunu mükemmel bir şekilde birleştirerek unutulmaz bir atlayışa imza atan Álvarez, bu nefes kesici anları Red Bull iş birliğiyle gerçekleştirdi.

Gösteri sırasında sörf tahtasıyla paraşütle gökyüzünden süzülen Álvarez, bir dalganın zirvesine doğru yumuşak bir iniş yaptı. Ardından mükemmel bir hamleyle o dalgayı yakalayarak suyun üzerinde sörf yapmaya başladı. Bu olağanüstü anlar, sosyal medyada hızla viral oldu ve izleyenlere adrenalin dolu unutulmaz bir deneyim sundu.

Álvarez'in "@visitabudhabi" ve "@surfabudhabi" etiketleriyle yaptığı paylaşım, gösterinin Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçekleştiğini işaret ediyor. Profesyonel wingsuit pilotu Álvarez, Red Bull ile yaptığı cesur iş birlikleriyle tanınıyor. Daha önce Norveç’te sadece wingsuit giyerek yaptığı riskli bir havuz atlayışıyla da adından sıkça söz ettirmişti.

Bu son gösteri, paraşüt ve sörf dünyasına yeni bir soluk getirdi. Ünlü aktör Orlando Bloom’un bile hayranlıkla takip ettiği Álvarez, her geçen gün adrenalin tutkusunu bir adım öteye taşıyor. Red Bull’un "kanatlandırır" sloganını ciddiye aldığını bir kez daha kanıtlayan bu heyecan verici anlar, izleyen herkese nefes kesici bir macera sundu!