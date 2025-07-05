Gökyüzü karardı aniden bastırdı! 24 kişi öldü 25 çocuk kayıp: Tatil keyfi can pazarına dönüştü

ABD’nin Teksas eyaletindeki Guadalupe nehrinin uyarı için zaman kalmadan bir saatten kısa sürede yaklaşık 8 metre yükselmesiyle gelen sel, bölgede hafta sonunu karavanlar ve tatil kabinlerinde geçirenleri sürükleyip götürdü. Yetkililer sel felaketi nedeniyle en az 24 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Öte yandan kurtarma ekipleri, Teksas’ın Kerrville kasabası yakınlarındaki Camp Mystic'te kamp yapan 750 kız çocuğundan kayıp olan 25 çocuğu aramaya devam ediyor. Bölgeden paylaşılan fotoğraflarda derin sel sularının köprüleri bastığı ve yollardan hızla akan suların girdaplar oluşturduğu görülüyor.

Teksas Vali Yardımcısı Dan Patrick, "Guadalupe Nehri 45 dakika içinde 26 feet (7.92) yükseldi ve yıkıcı bir sel oldu; mülkleri ve ne yazık ki canları aldı" ifadelerini kullandı. Patrick, çocukları kaybolan ebeveynler için de "Bu kayboldukları anlamına gelmiyor. İletişim kopukluğu olabilir" dedi. Yetkililer, helikopterler, dronlar ve botların dahil olduğu arama-kurtarma çalışmalarının herkes bulunana kadar süreceğini belirtti.

Teksas’ta birden fazla ilçede olağanüstü hal ilan edildi. Birçok yolun çöktüğü ve telefon hatlarının devre dışı kaldığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, sel felaketini "şok edici ve korkunç" olarak nitelendirdi. Beyaz Saray ise bölgeye ek yardımlarda bulunulacağını belirtti. Teksaslı Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz da Trump’ın “Teksas’ın ihtiyaç duyduğu her şeye” destek sözü verdiğini söyledi.

Kamp yönetimi, elektrik, su ve Wi-Fi olmadığını ve karayolunun çöktüğünü, bu yüzden daha fazla yardım almakta zorlandıklarını açıkladı.

Teksas’taki Kerr County’nin en üst düzey yetkilisi Yargıç Rob Kelly, düzenlediği basın toplantısında, neden Guadalupe Nehri kenarındaki kampların önceden neden tahliye edilmediği sorusu üzerine "Bu selin geleceğini bilmiyorduk. Kimse böyle bir selin geleceğini bilmiyordu" dedi. Yetkililer Ulusal Hava Durumu Servisi’nin "medyana gelen yağış miktarını öngöremediğini" söyledi.

Sel felaketinden önce tahminler yaklaşık 20 cm yağışa işaret ediyorken, yetkililer hava durumundan hâlâ endişeli olduklarını belirterek, “Bölge sakini değilseniz gelmeyin” uyarısında bulundu. Kerr County Şerif Ofisi de dere, çay ve Guadalupe Nehri yakınındaki sakinlerden yüksek yerlere çıkmalarını istedi