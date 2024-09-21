Gökyüzü siyah dumanla kaplandı

Kaynak: İHA
Gökyüzü siyah dumanla kaplandı

Bursa'da otluk alanda başlayan yangın, atıl vaziyette bekleyen kauçuklara sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Siyah dumanlar şehrin bir çok noktasından görülürken, yangının söndürülmesiyle herkes rahat bir nefes aldı.

Nilüfer ilçesi Gökçeköy Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, atıl vaziyette bulunan kauçuklara sıçradı.

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Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Kauçuk malzemelerin yanması nedeniyle gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, kauçukları gelişigüzel bırakan ve kentin havasını kirleten kişi ya da kişiler hakkında ne işlem yapıldığı merak konusu oldu.

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Gökyüzü siyah dumanla kaplandı
Gökyüzü siyah dumanla kaplandı