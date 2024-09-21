Gökyüzü siyah dumanla kaplandı

Nilüfer ilçesi Gökçeköy Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, atıl vaziyette bulunan kauçuklara sıçradı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Kauçuk malzemelerin yanması nedeniyle gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, kauçukları gelişigüzel bırakan ve kentin havasını kirleten kişi ya da kişiler hakkında ne işlem yapıldığı merak konusu oldu.