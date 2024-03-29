Gökyüzünde gizemli ışık hüzmesi: O anlar kamerada

Kaynak: İHA
Gökyüzünde gizemli ışık hüzmesi: O anlar kamerada
Hakkari Yüksekova’da iftar vakti gökyüzünde sarı bir ışık yayan ve dikey şeklinde duran cisim cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde iftar saatine dakikalar kala TOKİ Küme Evleri'nin olduğu bölgede gökyüzünde ilginç bir cisim görüntülendi.

Gökyüzünde bir süre hareketsiz duran ilginç cisim daha sonra ise kayboldu.

“İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞTIM”

İlginç manzarayla evine gittiği sırada karşılaşan Esad Tek isimli yurttaş, hızlıca evinin balkonuna cep telefonu kamerasını açtı.

Cismin sarı bir ışık yaymasının ve dikey bir şekilde durmasının kendisini çok şaşırttığını belirten yurttaş, şu şekilde konuştu:

“İftar vakti için çarşıdan eve gitmek için araçtaydık. Gittiğimiz sırada hemen önümüzde duruyordu gökyüzünde. Ben de o anı kaçırmamak için hızlıca evimin balkonuna koştum ve o anları cep telefonumla kayıt aldım. Gördüğüm manzara çok ilginçti. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Bir süre baktığımda ışık kaybolmuştu.”

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