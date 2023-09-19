Gökyüzünden sinsice geldi iki kişiyi öldürdü. İsabet edince olduğu yere yığıldılar

Es Euro'da yer alan habere göre, Meksika'da plajda yürüyen iki kişinin üzerine yıldırım düştü.

Olay, Michoacán bölgesindeki Maruata plajında meydana geldi. Sahilde kum üzerinde yürüyen iki kişi, yıldırım çarpması sonucu yere yığıldı.

CEP TELEFONUNA YANSIDI

Meydana gelen olay sonrası, bir turist ve bir hamak satıcısı hayatını kaybetti. Olay anının görüntüsü, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

BİRİ TURİST DİĞERİ YEREL HALKTANDI

Yerel halk, hamak satıcısının aslen Guerrero'lu olduğunu, turistlere el işi sattığını ve Maruata'da yaşadığını belirtti. Diğer hayatını kaybeden kişinin ise bir turist olduğu ve Guadalajara, Jalisco'dan geldiği ifade edildi.