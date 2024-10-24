Gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Dakikalarca aynı yerde kaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Dakikalarca aynı yerde kaldı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesi Yeşilköy semalarında mercek bulutu oluştu. Vatandaşlar, mercek bulutunu cep telefonlarıyla görüntüledi. Peki, mercek bulutu nedir, nasıl oluşur?

Yeşilköy semalarında mercek bulutu oluştu. Dakikalarca aynı noktada dairesel olarak dönün bulut ilginç görüntüler oluşturdu. Peki, mercek bulutu nedir, nasıl oluşur?

MERCEK BULUTU NEDİR?

Mercek bulutları, dalga şeklindeki hava akımının sıcaklığının en düşük olduğu tepe kısımlarında oluşur. Eğer havanın içindeki nem oranı yeterince yüksekse, yukarı ve aşağı yönlü hava hareketi sırasında basınç ve sıcaklık değişiminden dolayı, su buharı yoğunlaşıp tekrar buharlaşır ve mercek şeklindeki bu bulutlar oluşur. Mercek bulutları, dalga şeklindeki hava akımının sıcaklığının en düşük olduğu tepe kısımlarında oluşur.

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Latince adı Altocumulus lenticularis olan mercek bulutu, 2.000 metre ile 5.000 metre arasındaki irtifada oluşur. Bulutu oluşturan hava hızlı hareket etse de mercek bulutları uzun süre aynı konumda kalıyormuş gibi görünebilir.

Gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Dakikalarca aynı yerde kaldı

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Gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Dakikalarca aynı yerde kaldı

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