Konya üstünde gündüz vakti simsiyah bulutlar çöktü

Türk futbolu batakta! demiştim…

Evet, futbolun çıkmaza girmesinde Siyaset, Futbol Federasyonu, Kulüp Başkan ve yöneticilerine Anadolu kulüpleri için birde Belediye Başkanları eklenince 4’lü sacayağı ortaya çıkmakta…

Türk futbolunu batıranların ve kulüplerin başarısızlıklarının başında kulüp başkanları ve yöneticiler gelir. Bu gerçeği atlamamalıyız…

Sezon başından buyana Süper Lig’de teknik direktör değişikliklerine baktığımız zaman bunun yanlış olmadığını apaçık görebiliriz…

Egolarını tatmin etme adına, kulüplerin parasını adeta kendi paralarıymış gibi harcayarak yanlış ve eksik transferler yapan kulüp başkanları, kötü gidişin faturasını öncelikle teknik direktörlere çıkartırlar. Bunun sonucu da teknik adamlarla yol ayrımına giderler…

Trendyol Süper Lig’de sezon başından buyana teknik direktör değişikliğine gitmeyen takım sayısı bir elin parmaklarından daha az. Evet, yanlış duymadınız iki elin değil sadece bir elin parmaklarından az. Bu Türk futbolu adına utanç verici olsa gerek…

Ligimiz de teknik direktör değişikliğine gitmeyen takımlar: Galatasaray, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Hatayspor…

En çok teknik direktör değişikliğine giden takım ise, üzülerek söyleyecek olursak, 6 teknik adamla çalışan ligimizin kıdemlilerinden Beşiktaş oldu. Bunu 4 teknik direktör görev yapan İstanbulspor izledi…

Görüldüğü gibi, iyi yönetilen, teknik direktör seçimini ve transfer planlamasını iyi yapan kulüplerle birlikte, sezonun ilk bölümünde alt sıralarda yer almalarına rağmen süreci iyi yöneten Alanyaspor ve Başakşehir ile birlikte Antalyaspor ve Sivasspor üst sıralarda kendilerine yer buldu… Bu takımlar; Trabzonspor, Beşiktaş ve Rizespor ile birlikte Avrupa kupalarına katılma mücadelesi vermekte…

İşte, Süper ligin geride kalan 33 haftalık özeti bu…

MAÇA GELİNCE:

Bir yanda Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Sivasspor, diğer yanda ligde kalmak isteyen Tümosan Konyaspor…

Her iki takım içinde zor bir 90 dakika…

Konyaspor’da sarı kart cezalısı Uğurcan ve Hadebe ile sakatlığı devam eden Moreno ve Niangbo kadroya alınmadı. Alanya maçında rahatsızlığı nedeniyle oynayamayan kaleci Sllovik Sivas’ta kaleyi korudu Konyaspor’da.Yine Alanya maçında sakatlanan Oğulcan yedek soyundu. Kafilede başkan Ömer Korkmaz ile birlikte tüm yöneticiler, eski başkanlardan Ahmet Şan ve 23 futbolcu yer aldı. Cuma günü gerçekleştirilen analiz toplantısının ardından futbolcular maçın önemini göz önüne alarak kendi aralarında bir toplantı daha yapıp karşılaşmayı değerlendirdiler…

Maça Sivasspor biraz daha atak başlarken, Konyaspor kendi yarı alanında pas yapıp topa daha çok sahip olarak kontrollü bir görünü verdi…

Düşük tempoda geçen ilk yarıda ev sahibi Sivasspor Manaj ile kaleci Slovik’te kalan bir şut atarken, Konyaspor pozisyon bulamadığı gibi isabetli şut da atamadı…

Bu koşullarda gol atmakta duran top organizasyonlarına veya bireysel becerilere kaldı. Bu beklenti de sonuçsuz kalınca devre golsüz kapandı…

İKİNCİ YARI: TEK GOL

Maçın en ciddi pozisyonu 49. dakikada Sivasspor’dan geldi ve Manaj’ın kafa vuruşunda kaleci Slovik topu son anda çelerek gole izin vermedi…

Bu, maçın ikinci yarısının biraz daha hareketli geçeceğinin göstergesiydi…

Ligde kalma umutlarını artırma adına puana şiddetle ihtiyacı bulunan Konyaspor, ilk yarıda olduğu gibi topu ayağında tutarak oyunu kontrol etmek istedi…

Konyaspor teknik adamları 60. dakikada oyuna müdahale ederek Prip, Cicaldau ve Çikalleşhi’yi kenara alarak Oğulcan, Ethemi ve Sambou’yu oyuna sürdü…

Konyaspor 69. dakikada Adil ve Damjanoviç’in kafa vuruşlarıyla üst üste iki pozisyondan yararlanamadı..

Konyaspor 70. dakikadan sonra rakip yarı alanda biraz daha çok göründü. Sabırla pas yaparak gol aramaya devam eden yeşil beyazlı ekip 75. dakikada bu kez Ndao ile gole çok yaklaştı. Kaleci Nikoliç yatarak topu çeldi…

Ev sahibi Sivasspor beklenmedik anda golü buldu. 86. dakikada ceza atışında barajdan dönen topu yine önünde bulan Manaj düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0. Bu gol Sivasspor’u sevindirirken, Konyaspor’un puan umudunu bitirdi…

Sivasspor bu sonuçla Avrupa kupaları umudunu sürdürürken, Konyaspor ise ligde kalma şansını son 4 haftaya taşıdı…