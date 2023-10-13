Gökyüzünü kara dumanlar kapladı

İHA'nın haberine göre, yangın, Abdurrahmanlar Mahallesi'ndeki bir ardiyede öğle saatlerinde meydana geldi. Çatıda yapılan kaynaktan dolayı meydana geldiği öğrenilen yangın sonrası ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede plastik kasalarının yanması sonucu forklift trakör ve makineler alevlerden etkilendi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası ardiye sahibi ellerindeki yanıklardan dolayı hastaneye sevk edildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, ardiyede maddi hasar meydana geldi.