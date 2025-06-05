Gol düellosu İspanya’nın: Finalde Portekiz’in rakibi oldu

Uluslar Ligi play-off yarı finalinde İspanya, Fransa’yı 5-4 mağlup ederek finale yükseldi.

Stuttgart Arena’da oynanan maçta İspanya 22’de Willams ve 25’te Merino’nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarı tam bir gol düellosu oldu. İspanya, 54’te penaltıdan Yamal ve 55’te Pedri ile skoru 4-0’a taşıdı. 59’da Fransan Mbappe’nin penaltıdan attığı golle farkı 3’e indirdi. 67’de bir kez daha sahneye çıkan Yamal skoru 5-1’e getirdi.

79’da Cherki, 84 Vivian (kk) ve 90+3'te Kolo Muani ile 3 gol bulan Fransa farkı 1’e indirdi: 5-4.

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 5-4 İspanya’nın üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla İspanya finalde Portekiz’in rakibi oldu. Portekiz ile İspanya finalde 8 Haziran’da 22.00'de Münih'te karşılaşacak.

Almanya ile Fransa ise aynı gün 16.00’da Stuttgart’da üçüncülük mücadelesine çıkacak.