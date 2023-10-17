Gol makinesi Haaland! Beş Premier Lig takımından daha fazla gol attı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland, yaptığı ilginç istatistikle dikkatleri üzerine çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Gol makinesi Haaland! Beş Premier Lig takımından daha fazla gol attı

Editör: Barış Atakan

Manchester City ile rekorları alt üst eden Erling Haaland, ilginç bir istatistiğe imzasını attı.

Norveçli yıldız bu sezon rakip filelere 18 şut gönderdi ve Premier Lig ekibi Luton Town ile eşit sayıda şut çekmiş oldu.

Luton Town 18 isabetli şutta 6 gol atarken, Haaland aynı şutla 8 gol atma başarısı gösterdi.

Premier Lig'de gol krallığında zirvede olan Haaland, Luton Town dışında Burnley, Bournemouth, Crystal Palace ve Sheffield United'dan daha fazla gol attı.

Ayrıca 23 yaşındaki yıldız Fulham ve Nottingham Forest'la da eşit gol sayısına ulaştı.

Haaland, bu sezon çıktığı 12 maçta 8 gol atarken 2 asist yaptı.

Norveçli santrfor Manchester City'de ikinci yılını geçiriyor.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
Son Haberler
Bahçeli: Anayasa Mahkemesi’nden davacı olacağız Siyaset
Bahçeli: Anayasa Mahkemesi’nden davacı olacağız
Türk kahvesine ekleyince zayıflatan formül ortaya çıktı. 1 kaşık atmak yeterli Sağlık
Türk kahvesine ekleyince zayıflatan formül ortaya çıktı. 1 kaşık atmak yeterli
Bir yıl içerisinde ödenmesi gereken borçta yeni rekor Ekonomi
Bir yıl içerisinde ödenmesi gereken borçta yeni rekor
Ordu'da sel sonrası onarım çalışmaları Gündem
Ordu'da sel sonrası onarım çalışmaları
Yunanistan'a geçmeye çalışan biri FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı Gündem
Yunanistan'a geçmeye çalışan biri FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı
Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var OTOMOTİV
Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var
Rüyada subay görmek ne demek? Rüyada subay görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada subay görmek ne demek? Rüyada subay görmek neye işaret?