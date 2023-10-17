Gol makinesi Haaland! Beş Premier Lig takımından daha fazla gol attı

Editör: Barış Atakan

Manchester City ile rekorları alt üst eden Erling Haaland, ilginç bir istatistiğe imzasını attı.

Norveçli yıldız bu sezon rakip filelere 18 şut gönderdi ve Premier Lig ekibi Luton Town ile eşit sayıda şut çekmiş oldu.

Luton Town 18 isabetli şutta 6 gol atarken, Haaland aynı şutla 8 gol atma başarısı gösterdi.

Premier Lig'de gol krallığında zirvede olan Haaland, Luton Town dışında Burnley, Bournemouth, Crystal Palace ve Sheffield United'dan daha fazla gol attı.

Ayrıca 23 yaşındaki yıldız Fulham ve Nottingham Forest'la da eşit gol sayısına ulaştı.

Haaland, bu sezon çıktığı 12 maçta 8 gol atarken 2 asist yaptı.

Norveçli santrfor Manchester City'de ikinci yılını geçiriyor.