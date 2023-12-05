Gol olup yağdı. Antalyaspor 6-1 kazandı

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarım düzine gol atarak tur atladı.

KAYNAK: AA
Gol olup yağdı. Antalyaspor 6-1 kazandı

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, Antalya'nın TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan temsilcisi Kepezspor'u 6-1 yenerek 5. eleme turuna yükseldi.

11. dakikada Bitexen Antalyaspor öne geçti. Bytyqi’nin sol çaprazdan pasından ceza sahasında topla buluşan Holtmann, kaleci Mehmet Mert İslah'ın sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

43. dakikada Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Bytyqi'nin ceza alanı sağ çaprazda pas verdiği Van de Streek bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Mehmet Mert İslah'tan dönen topu bir kez daha önünde bulunan Hollandalı oyuncu, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 2-0.

45+2. dakikada Kepezspor farkı 1'e indirdi. Yılmaz Basravi'nin sol çaprazdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Ozan Can Dursun, kafayla şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ataberk Dadakdeniz’in solundan ağlarla gönderdi: 2-1.

63. dakikada Kepezspor 10 kişi kaldı. Assombalonga'nın ceza alanı dışında yerde kaldığı pozisyonda Serkan Özen'in faul yaptığına karar veren maçın hakemi Raşit Yorgancılar, ikinci sarı kartını gösterdiği Serkan'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

64. dakikada Bitexen Antalyaspor yeniden farkı 2'ye çıkardı. Antalyaspor'un kaleyi cepheden gören noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Larsson, sert ve düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-1.

72. dakikada Antalyaspor, dördüncü golü buldu. Safuri'nin pasında ceza alanında topla buluşan Assombalonga, kaleci Mehmet Mert İslah'ın sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-1.

82. dakikada Bitexen Antalyaspor, farkı 4'e çıkardı. Ege Bilsel'in pasında ceza sahasında topla buluşan Assombalonga, takımının beşinci, kendisinin ikinci golünü kaydetti: 5-1.

86. dakikada Antalyaspor, farkı 5'e çıkardı. Ege Bilsel'in pasında ceza alanında topla buluşan Bahadır Öztürk, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 6-1.

Karşılaşmayı 6-1 kazanan Antalyaspor, adını 5. eleme turuna yazdırdı.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Erkan Akbulut, Kemal Mavi

Bitexen Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı (Dk. 75 Mevlüthan Ekelik), Bahadır Öztürk, Naldo, Mustafa Erdilman, Holtmann (Dk. 67 Ege Bilsel), Kaluzinski, Van de Streek (Dk. 46 Safuri), Bytyqi (Dk. 67 Emre Uzun), Larsson (Dk. 67 Milosevic), Assombalonga

Kepezspor: Mehmet Mert İslah, Muhammed Ali Kol (Dk. 71 Mehmet Can Kocabaş), Alper Demir, Deniz Keskin, Serkan Özen, Bilal Gülden (Dk. 56 Serhat Velioğlu), Mustafa Acar, Mehmet Durgut (Dk. 56 Ahmet Teker), Ali Berke Timurcioğlu (Dk. 71 Abdurrahman Üresin), Yılmaz Basravi (Dk. 81 Hasan Gündoğdu), Ozan Can Dursun

Goller: Dk. 11 Holtmann, Dk. 43 Van de Streek, Dk. 64 Larsson, Dk. 72 ve 82 Assombalonga, Dk. 86 Bahadır Öztürk (Bitexen Antalyaspor), Dk. 45+2 Ozan Can Dursun (Kepezspor)

Kırmızı kart: Dk. 63 Serkan Özen (Kepezspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Bahadır Öztürk (Bitexen Antalyaspor), Dk. 71 Ahmet Teker, Dk. 84 Serhat Velioğlu, Dk. 87 Deniz Keskin (Kepezspor)

İlgili Haberler
Lionel Messi'den Suudi Arabistan itirafı
Lionel Messi'den Suudi Arabistan itirafı
Öne Çıkanlar
Trendyol’u kuryelerin bu uyanıklığıyla meydana gelen skandallar bitirecek
Trendyol’u kuryelerin bu uyanıklığıyla meydana gelen skandallar bitirecek
'Fatih Terim'in ne yapacağını duydum' diyerek anlattı. Şansal Büyüka fon skandalı davasının nereye varacağını açıkladı
'Fatih Terim'in ne yapacağını duydum' diyerek anlattı. Şansal Büyüka fon skandalı davasının nereye varacağını açıkladı
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü önemi nedir?
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü önemi nedir?
Kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk ne zaman elde etti? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir?
Kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk ne zaman elde etti? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Son Haberler
ABD askerlerinden 2 kız çocuğuna cinsel istismar. Yunanistan’da korkunç iddia Dünya
ABD askerlerinden 2 kız çocuğuna cinsel istismar. Yunanistan’da korkunç iddia
Beşiktaş'ta efsaneler buluştu. Ümraniye çıkarmasında futbolcularla neler konuşuldu Spor
Beşiktaş'ta efsaneler buluştu. Ümraniye çıkarmasında futbolcularla neler konuşuldu
Barbie'nin yıldızı THY'nin reklam yüzü olacak. Duyanlar 'Uçaklarımız pembe mi olacak' diye düşünmeden edemedi Magazin
Barbie'nin yıldızı THY'nin reklam yüzü olacak. Duyanlar 'Uçaklarımız pembe mi olacak' diye düşünmeden edemedi
Avrupa Birliği müzakere için tarih verdi Dünya
Avrupa Birliği müzakere için tarih verdi
Netanyahu savaş sonrası Gazze planını açıkladı Dünya
Netanyahu savaş sonrası Gazze planını açıkladı
Batı Afrika'da darbe girişimi gözaltısı Dünya
Batı Afrika'da darbe girişimi gözaltısı
Düzce'de işçi servisi alevlere teslim oldu Gündem
Düzce'de işçi servisi alevlere teslim oldu