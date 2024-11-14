Gölbaşı Belediyesi'nden çocuklara uçurtma sürprizi! Ailelere ulaşıp hediye etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / ANKA
Gölbaşı Belediyesi'nden çocuklara uçurtma sürprizi! Ailelere ulaşıp hediye etti

Gölbaşı Belediyesi tarafından çocuklar için Park Eymir Uçurtma Şenliği düzenlenmişti. Şenlikte doyasıya eğlenen çocuklardan bazılarının uçurtma almaması üzerine Gölbaşı Belediyesi, uçurtma almayan çocukların ailelerine ulaşıp uçurtma hediye etti.

Gölbaşı Belediyesi, Cumhuriyet'in 101. yılı coşkusunu çocuklarla paylaşmak için “Cumhuriyetimizin 101. yılında gökyüzünü renklendiriyoruz” sloganıyla uçurtma şenliği düzenlemişti. Gölbaşı Eymir Mahallesi Semt Pazarı alanında düzenlenen etkinlikte, çocuklar aileleriyle birlikte gökyüzünü rengârenk uçurtmalarla donatırken Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşamıştı.

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GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANI AİLELER İLE İRTİBATA GEÇTİ

Binlerce uçurtmanın dağıtıldığı şenlikte, bazı çocukların uçurtma alamadığı ve başkalarının bu durumu istismar ettiği şeklindeki yorumların paylaşılması üzerine Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı aileler ile irtibata geçti.

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ÇOCUKLARIN EVİNE GİDEREK UÇURTMA HEDİYE ETTİ

Çocuklarının üzüldüğünü ve ağlayarak eve döndüğünü söyleyen ailelere ulaşan Gölbaşı yönetimi onların evlerine giderek uçurtma hediyesinde bulundu.

AİLELER İLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTU

Daha sonrasında Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı uçurtma verilen çocuklar ve aileleri ile görüntülü konuştu. Başkan Odabaşı annelere yaşanan durumdan üzgün olduğunu ve miniklerin mutlu olmasını çok önemsediğini ifade etti.

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Gölbaşı Belediyesi'nden çocuklara uçurtma sürprizi! Ailelere ulaşıp hediye etti
Gölbaşı Belediyesi'nden çocuklara uçurtma sürprizi! Ailelere ulaşıp hediye etti