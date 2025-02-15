Gölcük Tabiat Parkı ziyaretçi akınına uğradı

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda buz tutan gölü görmek isteyen ziyaretçilerin akınına uğradı.

Gölcük Tabiat Parkı, son günlerde etkili olan kar yağışı birlikte beyaza büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altında derecelere düşmesi nedeniyle tabiat parkındaki göl yüzeyi buz tuttu. Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkı da ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler, buz tutan gölün etrafında fotoğraf çektirdi. Tabiat parkında en çok eğlenenler çocuklar oldu. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı tabiat parkında çocuklar, kar topu oynadı. Bazı çocuklar da aileleriyle birlikte kızakla kayarak eğlendi.