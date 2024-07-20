Gölde kaybolan balıkçılardan acı haber geldi

Olay, 19 Mayıs ilçesinin Yörükler mevkisindeki Ulugöl'de saat 14.00 civarında meydana geldi. Yörükler Su Ürünleri Kooperatifi'ne üye balıkçılar Mehmet Erdinli ve Hayrettin Ertuğrul, teknenin bilinmeyen bir sebeple alabora olması sonucu suya düşerek kayboldu. Diğer balıkçılar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talebinde bulundu.

Olay yerine sağlık, jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri dron ile gölde arama yaptı ancak kaybolan kişilere ulaşamadı. Ekipler, gölde arama çalışmalarına devam ederek, kaybolan iki kişinin kişisel eşyalarını ve cep telefonlarını alabora olan kayığın yakınlarında buldu. İlk olarak Mehmet Erdinli'nin cesedine ulaşılırken, kısa süre sonra Hayrettin Ertuğrul'un cesedi de sudan çıkarıldı. Cenazeler 19 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Göldeki kayıkların alabora olduğu anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yörükler Mahallesi Muhtarı Veli Aydın, "Saat 14.00 civarında buraya geldiler. İkisi de kooperatifin üyeleriydi ve gölde balık tutmak için açıldılar. Daha sonra saat 16.00 gibi haber alamadık. Beni aradılar, başkanı bilgilendirdim ve jandarmaya haber verdik. Uzun yıllardır burada balıkçılık yapıyorlardı" şeklinde bilgi verdi.