Gölde tekne faciası: 6 ölü 2 kayıp

Kaliforniya'nın doğal güzellikleriyle ünlü Tahoe Gölü, cumartesi günü yaşanan feci bir tekne kazasıyla yasa büründü. Amerikan Sahil Güvenlik Teşkilatı'nın açıklamasına göre, 21 Haziran Cumartesi günü öğleden sonra meydana gelen olayda, 27 metrelik bir teknenin alabora olması sonucu altı kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ise halen kayıp. Kazanın şiddetli rüzgarlar ve dev dalgalar nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

İLK MÜDAHALE

Yerel saatle yaklaşık 15.00'te gelen ihbar üzerine, D.L. Bliss Eyalet Parkı yakınlarında alabora olan "Chris-Craft" marka teknedeki on kişiden sekizinin suya düştüğü bildirildi. Amerikan Sahil Güvenlik Teşkilatı'nın yayımladığı basın bültenine göre, teknenin "büyük bir dalga" nedeniyle alabora olduğu ifade edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, iki kişiyi kurtararak hastaneye sevk ederken, altı kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan iki kişi için geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kazanın yaşandığı sırada rüzgar hızının 30 knot civarında olduğu ve dalga boylarının 1.8 ila 2.4 metreye ulaştığı belirtildi. Amerikan Sahil Güvenlik İstasyonu Tahoe Gölü, Kaliforniya Eyalet Parkları ve El Dorado Bölgesi Şerif Ofisi (EDSO) ekipleri, olay yerine hızla intikal etti.

Elektrik direğindeki trafoda can pazarı

KURTARMA OPERASYONU VE TANIK İFADELERİ

South Tahoe Now'un haberine göre, olay yerindeki mevsimlik bir cankurtaran ve park görevlisi, suda fark ettikleri iki kişiyi yakındaki kayalıklara çıkararak kalp masajı yaptı. Amerikan Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine vardığında, suda başka bir kişiyi daha görerek cankurtaranın yardımıyla bu kişiyi de tekneye aldı ve Lester Plajı'na taşıdı. Sağlık ekiplerinin sahilde yaptığı müdahaleye rağmen bu kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

South Tahoe Now'un ele geçirdiği görüntülerde, şiddetli rüzgarların etkisiyle dalgalı sularda seyreden tekneler dikkat çekiyor. Görgü tanıkları, yerel saatle 15.00 civarında rüzgarın aniden kuzeyden geldiğini ve 2.4 ila 3 metrelik dalgalar oluşturduğunu ifade etti. Tekne kaptanı Joby Cefaludes, bu durumu "denizdeki 9 metrelik dalgalardan daha kötü" olarak nitelendirdi. Cefalu, bazıları hipotermi belirtileri gösteren kazazedelere yardım etmek için Tahoe Keys Marina ofisinde bir triyaj alanı oluşturdu.

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ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

El Dorado Bölgesi Şerif Ofisi'nin basın bültenine göre, kayıp kişileri arama çalışmaları gece 21.00'de EDSO helikopteri ve Amerikan Sahil Güvenlik uçağıyla devam etti. EDSO Arama Kurtarma ve EDSO Dalış Ekibi, arama operasyonlarına 22 Haziran Pazar sabahı yeniden başladı. Yetkililer, kayıp kişilerin kimliklerini henüz açıklamadı ve arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti. Bu üzücü olay, göl üzerinde tekne kullanımında hava koşullarına dikkat etmenin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Tahoe Gölü'ndeki tekne turizmi için de bu facia büyük bir üzüntü kaynağı oldu.