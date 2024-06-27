Gölden yaratık çıktı. Görenler neye uğradığını şaşırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Gölden yaratık çıktı. Görenler neye uğradığını şaşırdı

Macar bir balıkçının kaydettiği görüntülerde, garip hareketler yapan bir balık herkesi şoke etti.

Macaristan'ın Szigliget Körfezi' yakınlarında bulunan Balaton Gölü'nde sabah saatlerinde balık avına çıkanlar karşılaştıkları görüntü karşısında neye uğradıklarını şaşırdılar.

Orta Avrupa'daki en büyük gölü olan ve Balkan coğrafyasında Macar Denizi olarak bilinen Balaton Gölü'nde kayda alınan yılan balığının hareketleri balıkçıların dikkatini çekti.

Slav dillerinde Çamurlu Göl anlamına gelen Balaton'da avlandığı sırada denk geldiği yılan balığının hareketlerinden işkillenerek onu kayda alan balıkçı, elindeki görüntüleri "Ne yakaladığımı bilmiyorum. Bunun ne olduğunu açıklar mısınız?" mesajıyla haber kaynaklarına gönderince bir anda gündeme oturudu.

Uzmanlar görüntüleri izledikten sonra bunun bir deniz yılanı olduğunu ve muhtemelen bir sakatlığı bulunduğu için böyle ilginç hareketlerde bulunduğunu söylediler.

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