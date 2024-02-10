Goldman Sachs 4 Türk bankası için tahminlerini değiştirdi

Kaynak: patronlar dünyası
Goldman Sachs 4 Türk bankası için tahminlerini değiştirdi
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, 2023 mali yılı sonuçlarını ve en son makro ve bankacılık sektörü trendlerini dahil ettiği değerlendirmelerin ardından Akbank, Garanti, Yapı Kredi ve Vakıfbank için tahminlerini revize ettiğini açıkladı.

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, 4 Türk bankası için hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etti.

Yatırım bankası ayrıca Türk bankaları için değerleme, tahmin dönemini 2025 iken 2026'ya ilerlettiklerini belirtti ve "Kapsamımızdaki dört Türk bankası için 2024-26 mali yılları için hisse başına tahminlerimizi, daha yüksek gelir tahminleri (esas olarak faiz dışı gelirdeki iyileşme nedeniyle) ve ortalama olarak daha yüksek kredi büyümesi nedeniyle ortalama yüzde 18 oranında artırıyoruz, bu da ortalama olarak daha yüksek faaliyet gideri beklentileriyle kısmen dengeleniyor" ifadesini kullandı.

ORTALAMA YÜZDE 12 ARTIRDI

Goldman Sachs, bu tahmin değişikliklerinin bir sonucu olarak ve ileriye dönük değerlemelerine göre, bu dört Türk bankası için fiyat hedeflerini ortalama yüzde 12 artırdıklarını da vurguladı.

Goldman Sachs, Akbank için 12 aylık hedef fiyatını 43,5 TL'den 49 TL'ye yükseltirken tavsiyesini "al" olarak korudu. Yapı Kredi Bankası için hedef fiyatını 22,8 TL'den 26 TL'ye çıkarsa da tavsiyesini "nötr" olarak sürdürdü. Garanti Bankası için hedef fiyatını 62 TL'den 71 TL'ye yükseltti ve tavsiyesini "nötr" olarak korudu. Vakıfbank için tavsiye "sat" olarak sürdürülürken hedef fiyat 10,4 TL'den 11 TL’ye çıkarıldı.

İş Bankası C için tavsiyesini "nötr", hedef fiyatını 24 TL olarak koruyan Goldman Sachs, Halkbank için tavsiyesini "sat" ve hedef fiyatını 7,30 TL olarak sürdürdü.

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