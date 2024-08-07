Goldman Sachs’tan faiz mesajı

New York merkezli Goldman Sachs CEO'su David Solomon, Fed'in borçlanma maliyetlerini düşürmek amacıyla acil adımlar atmaktan kaçınacağını tahmin etti.

Solomon verdiği röportajda, "Eylül ayından önce bir şey göreceklerini beklemediğini, ekonomi yolunda sürdürecek ve muhtemelen bir resesyon görmeyeceklerini belirtti.

Salomon, şu anda görünen ekonomik verilere ve Fed'in mesajlarına dayanarak, sonbaharda bir veya iki indirim görmenin muhtemel olduğunu düşündüğünü söyledi.

CEO, piyasaların geçen hafta Japonya merkez bankasının ülkenin borçlanma maliyetlerini artırma kararıyla sarsıldığını ifade etti. Bu hareket, birçok yatırımcıyı Japonya'da düşük faiz oranlarından borç alıp başka yerlerde daha yüksek getirili varlıklar satın aldıkları sözde carry trade'lerini iptal etmeye zorladı.