Goldman Sachs’tan faiz mesajı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Goldman Sachs’tan faiz mesajı

Wall Street’in en büyük bankalarından Goldman Sachs İcra Kurulu Başkanı David Solomon "Sonbaharda Fed'den bir veya iki faiz indirimi görebiliriz" ifadelerini kullandı.

New York merkezli Goldman Sachs CEO'su David Solomon, Fed'in borçlanma maliyetlerini düşürmek amacıyla acil adımlar atmaktan kaçınacağını tahmin etti.

Solomon verdiği röportajda, "Eylül ayından önce bir şey göreceklerini beklemediğini, ekonomi yolunda sürdürecek ve muhtemelen bir resesyon görmeyeceklerini belirtti.

Salomon, şu anda görünen ekonomik verilere ve Fed'in mesajlarına dayanarak, sonbaharda bir veya iki indirim görmenin muhtemel olduğunu düşündüğünü söyledi.

CEO, piyasaların geçen hafta Japonya merkez bankasının ülkenin borçlanma maliyetlerini artırma kararıyla sarsıldığını ifade etti. Bu hareket, birçok yatırımcıyı Japonya'da düşük faiz oranlarından borç alıp başka yerlerde daha yüksek getirili varlıklar satın aldıkları sözde carry trade'lerini iptal etmeye zorladı.

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