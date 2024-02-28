Goldman Sachs’tan yumuşak iniş uyarısı

UBS konferansında konuşan Solomon “Dünya yumuşak iniş için hazırlanıyor. Piyasalar kesinlikle bir yumuşak inişin gerçekleşeceğine inanıyor. Benim görüşüm bu konuda biraz daha fazla belirsizlik olduğu yönünde” ifadelerini kullandı.

Fiyatların halen yüksek seviyede olduğunu belirten Solomon “maaştan maaşa” harcama davranışında sıkılaşma ortaya çıktığını dile getirdi.

Yatırımcıların daha yavaş bir ekonomiye göre pozisyonlandığını savunan Solomon daha önce yedi faiz indirimi olarak fiyatlanan piyasa beklentisinin dört faiz indirimine gerilediğine vurgu yaptı.