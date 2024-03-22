Goldman’dan TCMB yorumu

Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün düzenlediği toplantıda 500 baz puan büyüklüğündeki faiz artırımının enflasyon ve para biriminde değer kaybı beklentilerine yönelik tek seferlik bir adım olduğunu, bir faiz artırımı döngüsünün başlangıcı olmadığını ifade etti.

Goldman Sachs, ayrıca kararın fiyatlarda istikrarı sağlama ve ortodoks para politikasına geçiş süreçlerinde merkez bankasının güvenilirliğini artıracağına da dikkat çekti.

Yapılan değerlendirmede "Yıllık enflasyonun yılın ikinci yarısında keskin bir düşüşe geçerek yıl sonunda yüzde 33'e gerilemesini ve TCMB'nin üçüncü çeyrekten itibaren para politikasını gevşetmeye başlayarak 2024 sonunda yüzde 32,5'e ulaşmasını beklemeyi sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.