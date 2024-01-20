Göle yansıyan kayada bakın ne çıktı?

Kaynak: İHA
Göle yansıyan kayada bakın ne çıktı?
Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan Müşküle Kayası, göl kıyısındaki suya yansıyan görüntüsü ile dikkat çeken figürleri barındırıyor.

İbrahim Tektaş adlı bir köylü, bu benzersiz manzarayı İznik Gölü kıyısında keşfetti. Sarı Kaya olarak da anılan bu kayanın fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

İlk bakışta sadece kaya ve suya yansıyan bir görüntü gibi görünen fotoğraf, takipçilerin yorumları ve gözlemleriyle birlikte farklı anlamlar kazandı. Fotoğraf, 90 derece sola çevrildiğinde büyük bir kurukafa, onun içinde yeleli bir aslan ve gözlük takmış bir maymun figürünü ortaya çıkarıyor.

Bu benzersiz kompozisyon, sosyal medyada hızla paylaşım rekorları kırarak geniş bir ilgi çekti. İznik Gölü'nün eşsiz doğal güzelliklerinden biri olarak Müşküle Kayası, sanatın ve doğanın uyumunu gösteren etkileyici bir manzara sunuyor.

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