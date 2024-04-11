Gölete düşen at boğulmaktan son anda kurtarıldı

Kaynak: DHA
Gölete düşen at boğulmaktan son anda kurtarıldı
ABD’nin Florida eyaletinde bir at küçük gölete düştü. At boğulmak üzereyken polis ve çevredekiler tarafından son anda kurtarıldı. O anlar bir polisin vücut kamerasına yansıdı.

ABD’nin Florida eyaletinde 9 Nisan tarihinde çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, küçük bir gölete düşen atın çamurlu zemin nedeniyle sudan çıkamayarak boğulmak üzere olduğunu fark etti. Atın kafasını bir pano yardımıyla su yüzeyinde tutup sabitleyen polis ve çevredeki kişiler, ata bir kablo bağlayarak vinç yardımıyla atı sudan çekmeye başladı.

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AT ÇIRPINMAKTAN YORGUN DÜŞTÜ

Gölette bir süre kurtulmak için çabalayan atın yorgun düştüğü ve hemen kalkamadığı gözlemlenirken polis, “At tepki veriyordu ve bir süre sonra gücünü yeniden kazandı. Atın sahibine kavuştuğu ve herhangi bir yaralanmanın olmadığı öğrenildi” ifadelerini kullandı.

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