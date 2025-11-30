İlçenin Üzümlü Mahallesi’nde ailesiyle oturan 15 yaşındaki MESEM öğrencisi Berk İvacık’tan haber alamayan ailesinin jandarmaya başvurması üzerine başlatılan arama çalışmalarından 96 saat geçmesine rağmen henüz sonuç alınamadı.İşe gitmek için 26 Kasım sabahı evinden ayrılan Berk İvacık’ın dönmemesiyle geniş çaplı arama başlatıldı.

Jandarma, AFAD, İHH ekipleri, komando timleri, su altı polisleri, iz takip köpekleri ve yüzlerce gönüllü bölgeyi karış karış tarıyor. Bayraktar TB2 İHA da havadan destek vererek alanı görüntülüyor.Kırsal ve ormanlık bölgelerin yanı sıra gölet çevresi, dere yatakları, çoban evleri, su kuyuları ve zorlu araziler özel ekiplerce didik didik aranırken gece görüşlü termal dronlar da devrede. Gölet bölgesinde su altı ekipleri dalış gerçekleştiriyor.

Sabah saatlerinde Beyşehir ilçe merkezinde Yeşilyurt civarındaki BSA kanalı çevresinde kayıp çocuğa benzer birinin görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye jandarma sevk edildi, çalışmalara polis ekipleri de katıldı.İhbarın geldiği bölgede dron havalandıran ekipler BSA kanalı ve çevresini görüntülerken, çevredeki bahçe evlerinin güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Ne var ki Berk’ten ilçe merkezinde de iz bulunamadı.

Yetkililer Berk’in hayatta olduğuna dair umutlarını sürdürüyor. Kaybolduğu andan beri ailesiyle hiç iletişim kurmaması endişeyi artırırken, ekipler çocuğun bir yerde saklanıyor olma ihtimalini de göz ardı etmiyor.

Ekipler arama sırasında gelen tüm ihbarları titizlikle değerlendiriyor.