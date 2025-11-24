Altınova ilçesi Örencik köyünde 2021 yılında akrabasının yanındayken kaybolan Emrah Elveren'in (34) yakınlarınca kayıp ihbarında bulunuldu.
4 yıldır aranan Elveren'in ailesi, geçen mayıs ayında katıldıkları bir televizyon programında çocuklarının, arkadaşı Ahmet Ş. tarafından öldürülmüş olabileceğini iddia etmesiyle ekipler harekete geçerek şüpheliyi gözaltına aldı.
Ahmet Ş.'nin evinin bahçesinde yapılan kazıda bulunan kemik parçalarının Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki DNA eşleşmesi tamamlandı. Kemikler Elveren'e ait. Soruşturma sürüyor.