Gölgesine sığınılacak ağaç kalmayınca Jandarma kalkanından gölge yaptı

Akbelen’de çevre savunucularına karşı bölgede bulunan jandarma, sığınacağı ağaç bulamayınca kalkanından gölge yaptı. Ortaya çıkan görüntüler Son ağaç yok olduğunda, son ırmak kuruduğunda, AKP paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak” yorumuna neden oldu.

Gölgesine sığınılacak ağaç kalmayınca Jandarma kalkanından gölge yaptı

Akbelen’de termik santrale maden alanı açılması için ormanların kesilmesine rağmen direniş sürüyor. Muğla Valiliği dün yaptığı açıklamada ağaç kesiminin sona erdiğini duyursa da testereler bugün de çalışmaya devam etti.

Bölge halkı ve doğa katliamına karşı direnen vatandaşlar güne jandarma ablukasında başladı.

Testere seslerini duyanlar gözyaşlarına hâkim olamadı.

JANDARMA KALKANINDAN GÖLGE YAPTI

Çevre katliamlarının ve ormanlarının yok edilmesinin sonucu Akbelen’de çekilen bir fotoğrafla gözler önüne serdi. Çevre savunucularına karşı güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri gölgesine sığınacak ağaç bulamayınca kalkanlarını kullandı.

Ortaya çıkan görüntüler ormanların ve doğanın insanlar için önemini ortaya koydu.

Jandarmanın görüntüsü “Son ağaç yok olduğunda, son ırmak kuruduğunda, AKP paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak” yorumuna neden oldu.

İşte o görüntüler:

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