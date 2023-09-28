Gölköy'de yoldaki çukur sürücüleri tedirgin ediyor

Ordu'nun Gölköy ilçesindeki yolda oluşan çukur vatandaşları tedirgin ediyor. Sürücüler, gün içinde çok sayıda aracın geçtiği yolun onarılmasını istiyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Gölköy'de yoldaki çukur sürücüleri tedirgin ediyor

Ali Yazan – Ordu/YENİÇAĞ

Ordu'nun Gölköy İlçesi Nuhlu Mahallesi'nden yol üzerinde bulunan çukur sürücüleri tedirgin ediyor. Gün içinde birçok aracın geçtiği yolda bulunan çukur alanın düzeltilmesini isteyen vatandaşlar ve sürücüler, yetkililere isteklerini iletti.

İKİ YILDIR SÜRÜCÜLER İÇİN TEHLİKE ARZ EDİYOR

Gölköy İlçesi Nuhlu Mahallesi'nde yol üzerinde bulunan yolun bir bölümünde oluşan çukur alan gün geçtikçe daha da büyüyor. Bazı sürücü ve vatandaşlar yoldaki çukur alanın düzeltilmesini isterken, yetkililere isteklerini belirtti.

whatsapp-image-2023-09-28-at-19-16-24-1.jpeg“YOLDAKİ ÇUKUR ALAN ACİLEN DÜZELTİLMELİ”

Bazı sürücü ve vatandaşlar, “Yolun bu alanında oluşan çukur her geçen gün daha da genişliyor. Yetkililerden yoldaki çukurun kapatılmasını istiyoruz. Mahalle sakinleri ise iki yıldır yolun bu halini görmeyen sürücüler Allah korusun kaza yapma riski oluşabilir. İnşallah yetkililer bu yolu en kısa sürede düzeltir” diye konuştular.

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