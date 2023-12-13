Göller Ekspresi gündüz de yolcu taşıyacak

Kaynak: AA
Göller Ekspresi gündüz de yolcu taşıyacak
Göller Ekspresi, İzmir ile Isparta arasındaki gece seferlerine ek olarak gündüz seferlerine de başlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın duyurduğu bu haber, 1993 yılından beri İzmir, Aydın, Denizli, Burdur ve Isparta arasında demir yolu bağlantısı sağlayan Göller Ekspresi’nin yolcularını sevindirdi. Vatandaşların gündüz tren isteği üzerine yeni bir tren daha hizmete girdi. Bu sayede yolcular, Ege Bölgesi’nin zengin doğasını ve Isparta’nın gül kokan havasını gündüz gözüyle de görebilecek. Göller Ekspresi, İzmir ile Isparta arasında 458 kilometrelik bir mesafeyi kat ediyor. Bu hatta kullanılan dizel setler, rahatlık ve konfor sunuyor. Mevcut Göller Ekspresi’nde günde ortalama 230 yolcu taşınırken, gündüz seferleriyle bu sayı 1000’in üzerine çıkacak. Gündüz treni, 20 Aralık’ta ilk seferine çıkacak. Tren, İzmir’den 10.40’ta, Isparta’dan 10.40’ta kalkacak ve varış saatleri sırasıyla 19.05 ve 19.34 olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Erzurum-Kars turistik bölgesel trenlerinin de 19 Ocak’ta sefere başlayacağını müjdeledi.

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