Golü kurtaran kaleci öyle bir şey yaptı ki ağızları açık bıraktı

Meksika Ligi'nde ilginç bir olay yaşandı.
Atlético Morelia ile Celaya arasında oynanan yarı final mücadelesinde, kaleci Santiago Ramírez, kaleden kaleye gol attı.
Toplam skorda 3-2, mücadelede 2-1 geride bulunan Celaya takımı, maçın duraklama anlarında korner vuruşu kazandı.
Celaya kalecisi de korner için ceza sahasına girdi.
Kullanılan korneri Celaya kalecisi vurdu ancak Santiago Ramirez topu aldı.
KALEDEN KALEYE GOL
Aldığı top sonrası kalenin boş olduğunu gören Ramirez, kaleden vuruş yaptı. Yaptığı vuruş sonrası top ağlara gitti.
Bu gol geçerli sayılırken, Atletico Morelia'lı oyuncular kendinden geçti.