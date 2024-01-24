Golünü attı Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi. Batshuayi'den penaltı yorumu

Fenerbahçe’yi 90+4’te penaltıdan attığı golle mağlup eden Michy Batshuayi açıklamalarda bulundu.

Michy Batshuayi, "Penaltıyı kullanmadan önce Fenerbahçe’nin kazanacağını hissettim" diye konuştu.

Michy Batshuayi, "Ben deneyimli bir oyuncuyum. Beni arkadaşlarım ve hocam destekliyor. Taraftarlarımız, camiam bana inanıyor. Ekstra hevesliyim. Ben aşkla, sevgiyle Fenerbahçe’ye fayda sağlamak istiyorum." dedi.

Batshuayi ayrıca, "Tabii ki aldığımız 3 puan çok kıymetliydi. Bugün tam performans sergileyemedik. Daha iyisini yapabilirdik. 3 puan çok kıymetliydi. Bazı maçlar rahat, bazı maçlar zorlu olur. Önemli olan takım olarak birlikte yürüyebilmek. Birlikte olursak eğer çok fazla kupa alırız.” ifadelerini kullandı.