İsmail Kartal: Bu çok çok üst düzey bir başarı

Kartal, maça iyi girdiklerini ve çok net fırsatları kaçırdıklarını belirterek, “Rakibimizde Volkan harika kurtarışlar yaptı ve formundaydı. Rakip azalınca çok geri çekildi, bizde geri çekilen savunmayı aşmakta güçlük çektik. Pozisyonlar yakaladık, atamadık. 3 puan için geldik. Son anda da olsa galip geldik. Maç boyunca oyunu kontrol eden bir Fenerbahçe vardı. 71 kez rakip ceza sahasında topla oynamışız, bu bir rekor. Bu çok çok üst düzey bir başarı. Bu kadar rakip ceza sahasında topla oynayan bir takımın farklı galip gelmesi lazımdı. Çok gol harcıyoruz, bunlara daha çok özen göstermeliyiz. Buraya 3 puan için geldik. Penaltı dışında verilmeyen 1 penaltımız daha var. Kazandığımız için sevinçliyim.” dedi.

Değişiklikler hakkında yapılan eleştirilere aldırış etmediğini ve sonuç odaklı bir iş yaptıklarını söyleyen Kartal, Bonucci’nin önlem olarak kadroya alınmadığını bildirdi.

İsmail Kartal, Oosterwolde’nin stoper olarak oynadığı sorusuna, “Sezon başından itibaren bu ihtimalleri hesaba kattık. Takım içinde bazı bölgelerde bazı oyuncuların uyumunu sağlamamız lazımdı. Jayden bu konuda bize destek oldu, her gün gelişiyor. Formayı hak edene veriyoruz. O da bu takımın en kıymetli oyuncularından biri olduğunu gösterdiği performansla bizlere kanıtladı.” diye cevap verdi.

Tadic’in çok zeki bir oyuncu olduğunu dile getiren Kartal, ona karşı alınan önlemlere rağmen oyuncunun arkadaşlarını oynattığını ifade etti.

Miha Zajc ile Miguel Crespo’nun yarın takımla antrenmana başlayacaklarını da duyuran Kartal, hakemlerin kart seçimleriyle maçı kendileri için zorlaştırdığını belirtti.

Son zamanlarda giydiği kazağın, kızı tarafından armağan edildiğini de söyleyen Kartal, Dzeko’nun geçen maçta kenara doğru yaptığı hareketle ilgili, “Dzeko ile konuştuk maç berabereyken fazla hırslı davrandığını söyledi. Benden de af diledi insanlar yanlış yorumladığı için.” şeklinde yorum yaptı.

Ekibiyle ilgili olumsuz yorumlara katılmadığını da dile getiren Kartal, çok iyi bir ekibe sahip olduklarını ve birlikte elde ettikleri başarıyı sonuna kadar devam ettireceklerini ifade etti.

Krunic’in uyum açısından daha iyi olacağını söyleyen Kartal, psikolojik avantajla ilgili soruya ise “Averajla öndeyiz. Az sakat veren, kadrosunu iyi kullanan, iyi hazırlanan takım sezon sonu şampiyon olacak. Yarış sezon sonuna kadar başa baş gidecek gibi duruyor.” cevabını verdi.

İsmail Kartal, sözlerini son vuruşlarla ilgili şu cümlelerle bitirdi:

“Attığımız golle bugüne kadar oynadığımız maçlarda gol rekoru kırdık. Her attığımız topun gol olmasını isterim ama bazen olmuyor. 11’e 11 iken 6-7 fırsatımız var. Benim gol ayaklarıyla ilgili bir problemim yok.”