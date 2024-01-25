Kiliseye gitmeyen Elvir Baliç başına gelenleri açıkladı

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Kiliseye gitmeyen Elvir Baliç başına gelenleri açıkladı
Bir dönem Real Madrid forması giyen Elvir Baliç'in İspanya'da yaşadığı bir anısı yıllar sonra yeniden gündem oldu.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e rekor bedelle transfer olan Elvir Baliç'in bir videosu sosyal medyada gündeme geldi.

Bosna Hersekli futbolcu, 1999 yılında Real Madrid'e 15,6 milyon euroya transfer olmuştu.

Baliç o dönem İspanya'da yaşadığı bir anısını takipçileriyle paylaştı.

İŞTE BALİÇ'İN O ANISI:

İspanya’dayken şimdi hatırlamıyorum, çok ünlü bir kilise vardı.

Herkes orayı ziyaret ederdi.

Real Madridli futbolcular olarak biz oraya gittik.

Bizim de oraya gitmemiz lazım.

Ben sordum. Dedim ki: Şimdi bu kiliseye ziyaret için mi gidiliyor. Yoksa ibadet için mi?

Dediler ki: Burada herkes ibadet eder.

Dedim: ki Biz Müslümanın nasıl olacak?

Ben de gidip hocayla konuştum durumu anlattı.

Sonra hoca 5 dakika sonra bütün takımı toplayıp toplantı yaptı.

Kiliseye kim gitmek istemiyor diye sordu.

Biz 5 kişi el kaldırdık.

Ben, Seedorf, Anelka…

Biz gitmedik.

Ertesi gün var ya. Her yerde bizi eleştirdiler.

Real Madrid İstanbul’a geldi. Biz dedik mi camiiye gidin diye.

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