Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme. Deniz Türüç'e şok sözler

Fenerbahçe; RAMS Başakşehir'i son saniyelerdeki penaltı golüyle 1-0 yendi, liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki; penaltı pozisyonu, Galatasaray, Çağdaş Atan ve Deniz Türüç ile ilgili flaş sözler sarf etti.

Selahattin Baki şu ifadeleri kullandı:

"Maç ilerledikçe saha iyice gerildi ama öncelikle harika deplasman taraftarı maçı bırakmadı, takım da sakin kalmayı başardı, hocamız da aynı şekilde… Helal olsun dediğimiz bir galibiyet aldık. Yüzde 100 doğru bir penaltı kararıyla 3 puanı güçlükle de olsa kaptık. Şampiyonluk yolunda ilerliyoruz.”

“Bu kadar açık, kesin penaltı kararı bu kadar açıkken, hem Çağdaş Hoca’nın hem de tüm Başakşehirli futbolcuların bu kadar saldırgan, kaba tepki vermelerini kavrayamadık. Türkiye’de bu algı oyunlarının nasıl işlediğini biliyoruz. Bu penaltıyla ilgili algılar oluşmaya başladı. 15 dakika geriye gidelim. Batshuayi’nin pozisyonu var. Başakşehirli futbolcu net penaltı verdi. 90. dakikada işi bitiremeseydik belki de büyük bir yara alacaktık.”

“Bunun, bu biçimde gündeme gelmemesinin nedenlerinden biri bu pozisyondan 9 dakika sonra yayıncı kurum tekrar yayınladı. Canlı yayının normal akışına ters bir durum. VAR çağırmıyor ayrıca, ne yazık ki yayıncı kurum olay soğuduktan sonra pozisyonu tekrar yayınlıyor. Biz bu algılarla mücadele etmeye devam ediyoruz.”

“Herkes dilediği gibi karşımıza çıkabilir, biz şampiyonluk yolunda yürümeye devam edeceğiz. Ayakta duruyoruz. Kırılgan bir Fenerbahçe umanlar, hayal kırıklığına uğrarlar.”

“Biz son maç 2 puan bıraktık. Onlar da (Galatasaray) kazandılar. Şimdi birkaç gün konuşmazlar. Onlar önümüze geçtiklerinde veya geçecekmiş gibi durduklarında algılara girerler.”

“Üzgünüm ki söylüyorum, bazı gerginliklerde baş rolü oynayan Deniz Türüç eski futbolcumuz. Fenerbahçe nefreti artık sınır tanımıyor. Şimdilik yazık diyorum. Taraftar ve Fenerbahçe ailesi bunu unutmaz.”