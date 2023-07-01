Gomis 3 çocuğunun annesiyle evlendi. Düğünde yaptığı dans gündem oldu

Sezonun sona ermesiyle Galatasaray'dan ayrılan Bafetimbi Gomis, 3 çocuğunun annesi Anais ile dünyaevine girdi.

Düğünden fotoğraf ve videolar paylaşan Fransız yıldız golcü, yaptığı dans ile gündeme geldi.

Gomis-Anais çiftinin arkadaşları dansı başlatırken, daha sonrasında Gomis ve Anais dahil oldu.

Gomis'in ettiği dans sosyal medyada çok konuşuldu.

Diğer taraftan videonun altına Gomis'in takipçileri tarafından, "Erken evlenmişsiniz, biraz birbirinizi tanısaydınız" şeklinde esprili yorumlar yapıldı.

Gomis'in paylaştığı video binlerce beğeni ve görüntülenme aldı.