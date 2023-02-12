﻿Sosyal medyadan paylaştı. Gomis'ten depremzede Ege'ye anlamlı mesaj

Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis, depremde enkaz altından kurtarılan Ege için sosyal medya hesabınban bir paylaşım yaptı.

Genç Ege'nin hastanede Bafetimbi Gomis'in formasının üzerinde olduğu görsel paylaşılmıştı. Tecrübeli isim buna kayıtsız kalmayarak harekete geçti.

Başarılı golcü yaptığı paylaşımda Gomis: "Acıları paylaşarak azaltabiliriz. Dün gece Ege'ye ulaştık. Fakat kendisi uyuyordu, rahatsız etmedik, konuşamadık.

Bugün görüşeceğiz inşallah. Dünden itibaren babası Yener kardeşim, aslan Ege yeğenim oldu. Gereken neyse yapılacaktır" ifadelerini kullandı.