Hikmet Karaman havalara uçtu

Kaynak: AA
Hikmet Karaman havalara uçtu
Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, İstanbulspor galibiyeti sonrası keyifliydi.

Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda aldıkları İstanbulspor galibiyeti için mutlu olduklarını söyledi.

Adana temsilcisinin teknik direktörü Karaman, 1-0 kazandıkları müsabakanın değerlendirmesinde "Deplasmanda uzun süre galibiyet hasreti çeken bir takım olarak aldığımız 3 puan sevindirici. Maçın 10. dakikasında golü bulduk. Sonrasında farkı açabilirdik Ancak müsabakanın son 15 dakikasında İstanbulspor bizden üstün oynadı. Daha organize olabilseler veya son pası verebilseler golü bulabilirlerdi. Uzun süre oynamayan, şans bulamayan arkadaşlarımız vardı. Bazen hamle gücü bazen de bu gibi durumlarda ikinci golü atabilen oyuncularımız eksikti. Üç puan aldığımız için mutluyuz. Osman Zeki Korkmaz hocayı ve takımını tebrik ediyorum. Hakemlere de teşekkür ediyorum. Temiz bir maç yönettiler." diye konuştu.

Ligin 36. haftasında Gaziantep FK'yi konuk edeceklerini aktaran Karaman, "Önümüzdeki hafta içeride oynayacağımız önemli bir maç var. Sakat ve cezalı oyuncularımız da aramıza katılacak. Rekabet ortamı biraz daha artacak. Galatasaray maçında müthiş bir taraftar topluluğu vardı. Adana Demirspor taraftarı maç öncesi ve içinde bizi çok iyi bir şekilde destekledi. Haftaya güzel futbolla alacağımız skorla onları da mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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