Sivasspor'dan Galatasaray'a kötü haber. Saatler kala açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Sivasspor'dan Galatasaray'a kötü haber. Saatler kala açıklandı
Sivasspor'un kamp kadrosunda o detay gözlerden kaçmadı.

Trendyol Süper Lig'in 35. Haftasında Sivasspor deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Yarın (Pazar) saat 19.00’da RAMS Park’ta oynanacak mücadele öncesi Sivasspor kamp kadrosunu açıkladı.

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Hafta içerisinde hafif sakatlığı bulunan ve Sivas’ın en golcü ismi olan Rey Manaj’ın kadroda olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Bu sezon 32 maçta 22 gol 1 asist kaydeden Rey Manaj özellikle Fenerbahçe maçında attığı gol ile Fenerbahçe’yi galibiyetten etmiş ve ezeli rakipler arasında puan farkının açılmasına yol açmıştı.

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İşte Sivasspor’un kamp kadrosu:

Ali Şaşal Vural, Dorde Nikolic, Murat Paluli, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Caner Osmanpaşa, Achilleas Poungouras, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Roman Kvet, Bartuğ Elmaz, Charis Charisis, İbrahim Akdağ, Kerem Atakan Kesgin, Mijo Caktas, Azizbek Turgunboev, Clinton N'jie, Emrah Başsan, Emre Gökay, Queensy Menig, Fode Koita, Rey Manaj.

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