Gomis'ten derbi öncesi özür yemeği

Editör: Fatma Demirkaya

Karagümrük maçında kriz çıkaran, hafta içinde de özür dilemesiyle affedilen Gomistakım arkadaşlarını yemekte ağırladı.

Antrenman sonrası sarı-kırmızılılarda, teknik kadro ve personel Yeniköy'de bir restaurantta bir araya gelerek yemek yedi.

Başta iki kaptan Muslera ve Kerem olmak üzere, tüm arkadaşlarının desteğini yanında hisseden Gomis, bu şekilde teşekkür etti.

DERBİDE SAHAYA ÇIKABİLİR

Bu arada derbi kadrosunu şekillendirmeye çalışan Buruk'un, 2. yarıda skorun gidişatıyla ilgili her türlü muhtemel hesabı yaptığı ve Gomis'i kadroya alma kararı verdiği ortaya çıktı.

Yıldız golcü, Beşiktaş derbisine yedek kulübesinde kadroda yer alacak.