Gomis'ten derbi öncesi özür yemeği

Galatasaray'da hatasını telafi etmek isteyen Bafetimbi Gomis Beşiktaş derbisi öncesinde takım arkadaşlarına özel bir jest yaptı.

Gomis'ten derbi öncesi özür yemeği

Editör: Fatma Demirkaya

Karagümrük maçında kriz çıkaran, hafta içinde de özür dilemesiyle affedilen Gomistakım arkadaşlarını yemekte ağırladı.

Antrenman sonrası sarı-kırmızılılarda, teknik kadro ve personel Yeniköy'de bir restaurantta bir araya gelerek yemek yedi.

Başta iki kaptan Muslera ve Kerem olmak üzere, tüm arkadaşlarının desteğini yanında hisseden Gomis, bu şekilde teşekkür etti.

DERBİDE SAHAYA ÇIKABİLİR

Bu arada derbi kadrosunu şekillendirmeye çalışan Buruk'un, 2. yarıda skorun gidişatıyla ilgili her türlü muhtemel hesabı yaptığı ve Gomis'i kadroya alma kararı verdiği ortaya çıktı.

Yıldız golcü, Beşiktaş derbisine yedek kulübesinde kadroda yer alacak.

Öne Çıkanlar
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
İmam camide siyaset yaptı cemaat camiyi terk etti. İmam cemaati 'Sakin olun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı
İmam camide siyaset yaptı cemaat camiyi terk etti. İmam cemaati 'Sakin olun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı
Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na "Sinan Ateş’i torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankart asıldı
Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na "Sinan Ateş’i torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankart asıldı
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı
Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Son Haberler
90'ların eller serbest telefon reklamı hiç unutulmadı. Sosyal medyada tık rekoru kırdı Güncel
90'ların eller serbest telefon reklamı hiç unutulmadı. Sosyal medyada tık rekoru kırdı
Uzmanı uyardı. Sıtmaya dikkat. Ölüme sebep olabilir Sağlık
Uzmanı uyardı. Sıtmaya dikkat. Ölüme sebep olabilir
Google Pixel Fold’un tasarımı ortaya çıktı Teknoloji - Otomotiv
Google Pixel Fold’un tasarımı ortaya çıktı
'Rıza Çalımbay, Türk Milli Takımı'nın başına geçecek' Spor
'Rıza Çalımbay, Türk Milli Takımı'nın başına geçecek'
CHP’li Karabat’tan gündemi sarsacak iddia: MASAK, TCMB ve SPK yetkilileri bilmesine rağmen Kapalıçarşı’da kara para aklanıyor Ekonomi
CHP’li Karabat’tan gündemi sarsacak iddia: MASAK, TCMB ve SPK yetkilileri bilmesine rağmen Kapalıçarşı’da kara para aklanıyor
Pentagon askeri helikopter uçuşlarını durdurdu Dünya
Pentagon askeri helikopter uçuşlarını durdurdu
Uğur Dündar: Bize kumpas kurdular Spor
Uğur Dündar: Bize kumpas kurdular