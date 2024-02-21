Gonca Vuslateri bebeğinin babasının kim olduğunu açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Gonca Vuslateri bebeğinin babasının kim olduğunu açıkladı
Şarkıcı Gonca Vuslateri, sır gibi sakladığı bebeğinim babasının kim olduğuyla ilgili bilgiler verdi.

Geçtiğimiz günlerde bir programa katılan Gonca Vuslateri dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Bebeğinin babasının kim olduğunu sır gibi saklayan oyuncu İlk bilgileri verdi. 7 aylık hamile olan Vuslateri bebeğinin babasının bir devlet memuru olduğunu söyledi.

Vuslateri şu ifadeleri kullandı:

Levent ile birlikteliğimize başladığımızda başka sektörden biriyle olmanın huzurunu yaşamıştım.

Devlet memuru, benim hayatımdan ve sektörümden çok uzakta bir yerde.

Benim işimin magazinsel bir tarafı var, o biraz kışkırtıcı. Erkek arkadaşımla hiçbir ortak yanımız yok.

Öte yandan Vuslateri Instagram hesabından yaptığı paylaşımla anne olacağını duyurmuştu.

Vuslaeteri şunları demişti:

Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten... Öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor. 'Anne olmak çok istemedim' açıklamamı önüme getirmeyin. Hâlâ aynı fikirdeyim... Sadece gelene 'git' demiyorum. Bu da seçimim. Hazır demiyorken de bu beni otomatik çocuk annesi yapar.

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