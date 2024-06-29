Gönen’de direksiyon başında rahatsızlanan sürücü faciaya sebep oldu

Kontrolden çıkan taksi, bir minibüs ve yayalara çarptıktan sonra trafik ışığına çarparak durabildi.
Olay, Gönen'in Karşıyaka Mahallesi giriş kavşağında meydana geldi. 10 T 6423 plakalı ticari taksinin sürücüsü B.D. (50), direksiyon başında rahatsızlandı ve kontrolü kaybetti.
Taksi, önce ters şeritte seyreden 34 LAC 912 plakalı A.Ç. (60) yönetimindeki minibüse, ardından yayalara çarptı.
Kaza sonucunda 3 kişi yaralanırken, taksinin çarptığı S.E.T. (40) adlı vatandaşın ayağı parçalandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.