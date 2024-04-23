Gönen’de trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Tuzakçı Gönen Yolu, Tuzakçı Kavşağı mevkiinde mahsül yüklü traktörün ana yola hatalı çıkmasıyla trafik kazası yaşandı.
Tali yolda çıkan Traktör, ana yolda seyreden A.T (34) iradesindeki 34 SE 4909 plakalı kamyonete çarptı.
Kaza sonrasında olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri geldi.
Kazada yaralanan kamyonet şoförü A.T. Ambulansla Gönen Devlet Hastanesine götürüldü. A.T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.
Traktör şoförü meydana gelen kazada herhangi bir yara almadı.
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