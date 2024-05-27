Gönen’de trafik kazası: 2 yaralı

Gönen-Bandırma Karayolu, Tuzakçı Köyü kavşağında trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, M.B. (32) idaresindeki 10 TY 115 plakalı süt tankeri ve Y.P. (56) idaresindeki 10 FT 028 plakalı traktör kazaya karıştı.

Süt tankerinin aynı istikamette seyreden traktöre arkadan çarpması sonucu her iki araçta devrilirken, yola tonlarca litre süt döküldü.

Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralanırken, yaralılar, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastanede tedavi altına alındı.

Jandarma ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.