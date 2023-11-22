Gönül Dağı'nda flaş ayrılık. Başrol oyuncusu veda ediyor

TRT 1'de yayınlanan ve başrollerinde Berk Atan, Yavuz Sepetçi, Ege Aydan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu, Ferdi Sancar ve Ali Düşenkalkar'ın yer aldığı Gönül Dağı dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşanacak. Hikayesiyle izleyicileri ekrana kilitleyen dizide rol alan Ali Düşenkalkar, kadroya veda ediyor.

YENİ PROJELERİ DEĞERLENDİRECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Düşenkalkar senaryodaki hikayesi bittiği için 116. bölüm itibariyle ekipten ayrılacak.

Daha önce de ayrılık haberleri çıkan ancak yalanlanan oyuncu başından beri rol aldığı dizide Muammer rolünü canlandırıyordu. Düşenkalkar, kadroya veda ettikten sonra bir süre yeni projeleri değerlendirecek.

62 yaşındaki usta oyuncunun geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle kadroya veda edeceği ileri sürülmüş bağlı olduğu menajerlik şirketi iddiayı yalanlayarak "Ali Bey'in hiçbir sağlık problemi yoktur" denilmişti.

