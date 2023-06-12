Gönül Dağı'nın Azize'si Ayten Uncuoğlu'nun gençlik sırrı ortaya çıktı

"O Kız" biter bitmez "Gönül Dağı" dizisinin kadrosuna katılan usta oyuncu Ayten Uncuoğlu'nun yıllara meydan okuyan gençlik sırrı ortaya çıktı.

Gönül Dağı'nın Azize'si Ayten Uncuoğlu'nun gençlik sırrı ortaya çıktı

Gönül Dağı dizisinde Azize rolüne hayat veren usta oyuncu Ayten Uncuoğlu, Eskişehir’deki setten kalan zamanlarında soluğu İstanbul’da alıyor.

ayten-uncuoglu-20-yildir-pilates-yapiyor-1-768x1024.jpeg

Geçen aylarda “O Kız” dizisi biter bitmez “Gönül Dağı” dizisinin ekibine katılan 77 yaşındaki Uncuoğlu, yoğun çalışma temposunun yanında çalışma hayatının her döneminde mutlaka spora vakit ayırdığını belirtti.

ayten-uncuoglu-20-yildir-pilates-yapiyor-2-768x1024.jpeg

"20 YILDIR DÜZENLİ OLARAK YAPIYORUM"

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Uncuoğlu “20 yıldır düzenli olarak pilates yapıyorum. Setim şehir dışında da olsa sporumu aksatmamaya çalışıyorum. Bir oyuncunun en büyük sorumluluğudur sağlığına dikkat etmek” dedi.

Öne Çıkanlar
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Son Haberler
Güney Kore'den Çin'e uyarı Dünya
Güney Kore'den Çin'e uyarı
Kritik asgari ücret toplantısı öncesinde dikkat çeken sinyal Ekonomi
Kritik asgari ücret toplantısı öncesinde dikkat çeken sinyal
İslam Memiş dolarda bu hafta olacakları gün vererek açıkladı Ekonomi
İslam Memiş dolarda bu hafta olacakları gün vererek açıkladı
Türkiye’de satılan en ucuz Sedan otomobiller açıklandı. İşte otomobil modelleri ve fiyatları Teknoloji - Otomotiv
Türkiye’de satılan en ucuz Sedan otomobiller açıklandı. İşte otomobil modelleri ve fiyatları
Doğum ayı çiçeği nedir? Doğum ayına göre hangi ay hangi çiçektir? Keşfet
Doğum ayı çiçeği nedir? Doğum ayına göre hangi ay hangi çiçektir?
İstanbul Valisi'nden 'kumanya' açıklaması. Polise verildiği iddia edilen kumanya gündem olmuştu Güncel
İstanbul Valisi'nden 'kumanya' açıklaması. Polise verildiği iddia edilen kumanya gündem olmuştu
Hindistan büyük fırtınaya hazırlanıyor Dünya
Hindistan büyük fırtınaya hazırlanıyor