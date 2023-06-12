Gönül Dağı'nın Azize'si Ayten Uncuoğlu'nun gençlik sırrı ortaya çıktı

Gönül Dağı dizisinde Azize rolüne hayat veren usta oyuncu Ayten Uncuoğlu, Eskişehir’deki setten kalan zamanlarında soluğu İstanbul’da alıyor.

Geçen aylarda “O Kız” dizisi biter bitmez “Gönül Dağı” dizisinin ekibine katılan 77 yaşındaki Uncuoğlu, yoğun çalışma temposunun yanında çalışma hayatının her döneminde mutlaka spora vakit ayırdığını belirtti.

"20 YILDIR DÜZENLİ OLARAK YAPIYORUM"

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Uncuoğlu “20 yıldır düzenli olarak pilates yapıyorum. Setim şehir dışında da olsa sporumu aksatmamaya çalışıyorum. Bir oyuncunun en büyük sorumluluğudur sağlığına dikkat etmek” dedi.

