“ÇEKMEYEN BENİ” DİYE BAĞIRDI

Erdal Özyağcılar, önceki gece İstanbul Havalimanı’nda kameralara yakalandı. Urfa seyahatinden dönen ünlü isim, tekerlekli sandalyede görüntülenirken, bir havalimanı görevlisinin yardımıyla ilerliyordu.

Usta oyuncu, fotoğraflarının çekilmesine şiddetle karşı çıktı ve muhabirlere, “Çekmeyin beni!” diye bağırdı.

“UÇAK 2 SAAT RÖTARLI KALKTI”!

Erdal Özyağcılar, bu sert çıkışının gerekçesini şu ifadelerle açıkladı: “Uçak iki saat rötarlı kalktı, yol da iki saat sürdü. Çok yorgun olduğum için tekerlekli sandalyeye oturdum, yoksa gayet iyiyim. Ama orada almışlar ellerine telefonları, gözüme sokacaklar neredeyse, ‘Ayağınız mı kırıldı?’ diye soruyorlar, ona sinirlendim. Her şeyin bir adabı var.”

GÖNÜL DAĞI’NDA SÜLEYMAN’I CANLANDIRIYOR

Erdal Özyağcılar, şu an Gönül Dağı dizisinde Süleyman rolünü üstleniyor. Ünlü oyuncu, “Ciritçi Abdullah”ın abisi olarak 168. bölümde Eskişehir’de çekilen dizinin başarılı kadrosuna yeni bir güç katmış durumda.

ERDAL ÖZYAĞCILAR KİMDİR?

Türk tiyatrosunun, sinemasının ve dizilerinin tanınan yüzü olan, uzun yıllar boyunca birçok başarılı projede yer almış deneyimli bir sanatçıdır.

1948 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özyağcılar, Türk sanat dünyasında önemli bir konuma sahiptir ve geniş bir hayran kitlesi tarafından sevilmektedir.

Erdal Özyağcılar, eğitim hayatına İstanbul'da başladı. Sanata olan yoğun ilgisi gençlik yıllarında başladı ve bu tutkusu onu tiyatro eğitimi almaya yönlendirdi.

İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda tiyatro eğitimi tamamladıktan sonra sanat yaşamına resmen adım attı.

Erdal Özyağcılar, kariyerine tiyatro sahneleriyle başladı. Tiyatroculuğunun yanı sıra sinema ve televizyon projelerinde de yer aldı. Özellikle 1970'li yıllardan itibaren Türk sinemasında kilit roller üstlenmeye başladı.

Hem dramatik hem de mizahi rollerdeki yetkin performanslarıyla bilinir. Özyağcılar, birçok meşhur Türk filminde ve dizisinde rol almıştır.

Bu yapımlar arasında, Türk sinema ve televizyon tarihinin unutulmazları olarak kabul edilen "Neşeli Günler", "Hababam Sınıfı", "Bizimkiler" ve "Asmalı Konak" gibi eserler yer almaktadır.

Oyunculuğunun yanı sıra seslendirme çalışmalarıyla da tanınan Özyağcılar, kendine özgü ses tonuyla pek çok karaktere can vermiştir. Erdal Özyağcılar, özel yaşamını genellikle basından uzak tutmayı tercih eden bir isimdir. Eşi, Güzin Özyağcılar'dır.

Sanatçı, uzun yıllar boyunca tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında aktif çalışmalarına devam etmiş ve Türk sanatına büyük katkılar sağlamıştır.