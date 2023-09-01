Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya yeni aşka yelken açtı. Sevgilisi bakın kim çıktı

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Zahide rolünü canlandıran Ecem Özkaya, oğlunun basketbol hocası ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin aşkı yanak yanağa verdikleri pozla belgelendi.
Yaklaşık on yıldır evli olduğu meslektaşı Mustafa Üstündağ'dan 2020'nin ilk günlerinde boşanan oyuncu Ecem Özkaya yeni aşka yelken açtı. Gönül Dağı'nda Zahide karakteriyle boy gösteren Ecem Özkaya oğlunun basketbol hocasına gönlünü kaptırdı.
AŞKI PROFİL FOTOĞRAFI ELE VERDİ
Gözlerden uzak aşklarını yaşayan ikilinin ilk görüntüsü İlyas İrdel'in fotoğraflarını profil resmi yapmasıyla belgelendi.