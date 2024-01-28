Gönül kimi severse güzel odur atasözünün anlamı nedir?

Gönül kimi severse güzel odur atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kişinin beğendiği ya da güzel bulduğu insanı bir başkası güzel bulmayabilir.

Güzellik kavramı kişiden kişiye göre değişebildiği için herkes güzel tanımını farklı yapar.

Dolayısıyla bir kişi kimi seviyor ise o ona her zaman ve her daim diğerlerinden daha güzel gözükür.

GÖNÜL KİMİ SEVERSE GÜZEL ODUR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Leyla ile Mecnun hikayesinde, Leyla'yı görenler 'Bu ne çirkin kız, bunun nesini beğendin' diye Mecnun'a sorarlar. Mecnun ise 'Gönül kimi severse güzel odur.' demiş.